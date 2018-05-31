Герой России — космонавт поздравил маленьких пациентов РКБ с Днем защиты детей

Полковник ВВС России посетил отделения детской травматологии и ортопедии РКБ и Иннополис.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Герой России, летчик-космонавт, полковник ВВС Российской Федерации Салижан Шарипов поздравил маленьких пациентов РКБ с Днем защиты детей, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Космонавт встретился с командой клиники и познакомился с возможностями и основными направлениями работы больницы.

Далее Герой России отправился в Медицинский центр Иннополиса. Космонавт также ознакомился с технологиями РКБ в городе будущего и ответил на интересующие врачей вопросы.

Салижан Шарипов высоко оценил уровень организации оказания медицинской помощи и пожелал медикам успехов в развитии.