Американский журнал сравнил российские истребители Су-35 и Су-57

Авторы статьи заявили, что в российской военной авиации «самым мощным» самолетом, способным наносить мощные удары по заданным целям, является Су-35.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Американский журнал The National Interest сравнил два российских истребителя Су-35 и Су-37 и заключил, что новые самолеты пятого поколения представляют малодейственную замену истребителям Су-35 в ближайшем будущем, сообщает RT.

Авторы статьи заявили, что в российской военной авиации «самым мощным» самолетом, способным наносить мощные удары по заданным целям, является Су-35. Истребитель подтвердил свои боевые характеристики в течение службы.

В основу нового истребителя заложены «системы, разработанные для Су-35», нововведением является наличие планера, повышающий скрытность модели.