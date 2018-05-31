Жестокое убийство произошло в селе Ютаза в прошлом мае.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 10 тысяч рублей штрафа заплатит житель Татарстана за то, что спрятал труп, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Жестокое убийство произошло в мае прошлого года в татарстанском поселке Ютаза.

Женщина в ходе ссоры со своим сожителем ударила его ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Невольным свидетелем убийства стал местный житель. Но вместо того, чтобы сообщить о преступлении, мужчина на следующий день помог преступнице замыть следы крови, а тело убитого отнес в погреб и засыпал землей.

Учитывая роль фигуранта в уголовном деле, Ютазинский районный суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Укрывательство преступлений» и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.