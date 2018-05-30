Следственный комитет РТ начал проверку после гибели женщины в Муслюмово в результате разгула стихии

За женщиной к окончанию смены приехал супруг, когда она подошла к машине, ее накрыло слетевшей кровлей.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Следственный комитет начал проверку после того, как в Муслюмово слетевшая кровля магазина убила женщину, сообщили старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в Муслюмово с крыши магазина «Находка» слетело металлическое покрытие и накрыло 35-летнюю женщину-продавца. От полученных травм она скончалась в больнице.

По данным СУ СК России по РТ, к окончанию смены за женщиной приехал на автомобиле ее супруг. Она подошла в машине и в этот момент на нее упала поднятая ветром в воздух металлическая кровля.

Проверка установит все обстоятельства случившейся трагедии.