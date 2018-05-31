В Казани открылось годовое собрание акционеров «АК БАРС» Банка

На собрании акционеров крупнейшего банка РТ утвердят годовой отчет и распределят дивиденды.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани открылось годовое общее собрание акционеров крупнейшего республиканского банка — «АК БАРС» Банка. Участники собрания утвердят финансовый отчет банка, распределят прибыль и изберут членов ревизионной комиссии.

Перед началом официальной повестки «АК БАРС» Банк представил экспозицию своих достижений. На ней показали передовые разработки в сфере банковского обслуживания. Часть из них уже внедрена в ежедневную работу банка, другие новшества увидят свет в ближайшем будущем. Среди них — стенд с технологией искусственного интеллекта, который уже применяется в работе операторов банка.

Особое внимание посетителей привлек и стенд с технологией сбора биометрических данных. На практике технология заработает уже с 1 июля. С ее помощью клиенты банка смогут выполнять множество операций, вообще не выходя из дома. При этом операцию будет подтверждать цифровой «отпечаток» лица клиента.

«В 46 офисах нашего банка будут представлены специальные комплексы, где любой клиент сможет сдать образец своей внешности и голоса в единую биометрическую систему. В дальнейшем на сайте банка клиент будет идентифицироваться по голосу и лицу. Так он сможет оформлять вклады, кредиты и делать денежные переводы без посещения офиса банка», — рассказала представитель учреждения.