На видео в Казани попали молодые люди, которые обливали прохожих водой из авто

Несколько молодых людей кидали из окна автомобиля в случайных прохожих шариками с водой.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео опасных и глупых развлечений казанской молодежи.

На кадрах видеозаписи видно, как несколько парней наливают воду в контрацептивы. После чего садятся в машину, и на большой скорости едут по городу. По предварительным данным, все происходит в историческом центре Казани.

«Шарики» с водой молодые парни швыряют в случайных прохожих. Каждый бросок сопровождается бурной реакцией и громким смехом.