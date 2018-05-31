Президент РТ поставил задачу провести в каждом районе совещания по отопительному сезону

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Приволжскому управлению Ростехнадзора совместно с Минстроем республики провести в каждом муниципальном районе совещания или сессии по подготовке к отопительному сезону. Поручение Рустам Минниханов дал сегодня в ходе совещания «Об итогах работы организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2017/2018 года и задачах по подготовке к отопительному периоду 2018/2019 года».
Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров в своем докладе подчеркнул, что многие проблемные вопросы по подготовке и проведению отопительного сезона можно было бы решить путем проведения образовательных семинаров с теплоснабжающими организациями и муниципальными образованиями. Планируемые сроки их проведения — июнь — август.
С предложением Петрова согласился и Президент Татарстана. «Подготовка к зиме – это кропотливая и тонкая работа, которую за один день не сделаешь. Этим вопросом нужно системно заниматься», – сказал Рустам Минниханов. Он считает, что проведение сессий или совещаний в каждом районе республики будет полезным. Обращаясь к руководителю Приволжского управления Ростехнадзора, он отметил, что специалисты управления на этих совещаниях должны не просто отчитываться, а указывать на существующие проблемы.
Главу Минстроя Татарстана Ирека Файзуллина Президент попросил взять этот вопрос под личный контроль.
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