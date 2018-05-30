В Татарстане запустят мобильное приложение по созданию личного архива

Проект «Наша семья» позволит каждой семье собрать и сохранить семейную историю в электронном виде.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В 2018 году в Татарстане стартует проект «Наша семья», который инициирует Государственный комитет РТ по архивному делу. Каждая татарстанская семья при помощи специалистов Госархива и мобильного приложения сможет составить генеалогическое древо и собрать личный архив.

Проект «Наша семья» – это мастер-класс по изучению истории семьи. Проводить проект Госархив РТ планирует совместно с центром психологической помощи при Управлении ЗАГС. «Цель проекта – восстановление отношений в семье через изучение ее истории и составление генеалогического древа. Под руководством опытных специалистов отдела исполнения генеалогических запросов и психологов участники проекта совместно переживут значимые этапы истории своих семей, разделяя все радости и горести, выпавшие на долю их предков», – рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Проект разделен на три этапа. На первом сотрудники архива проведут опрос всех членов семьи, включая дальних родственников, чтобы собрать исходные данные. Далее специалисты помогут изучить метрические книги, ревизские сказки и другие документальные генеалогические материалы. На последнем этапе на основе полученных данных будет создан дизайн-проект генеалогического древа.

Информационным дополнением этого проекта станет создание мобильного приложения «Крепкая семья», которое позволит самостоятельно собирать истории семей, привязывая их генеалогическому древу и сопровождая каждый факт, например, рождение, смерть, брак, покупка машины или квартиры, фотографиями, текстами и видеозаписями. В итоге получится электронный архив с аудио-, видео- и текстовыми памятными материалами.