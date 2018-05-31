Площадь пожара составила 25 кв. метров.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Чистополе непотушенная сигарета стала причиной пожара, в котором погиб 56-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном доме по улице Энгельса пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 02:48.

К месту пожара экстренно прибыли сотрудники ПСЧ №67. У горящего дома их встретил сосед, который рассказал, что в объятой пламенем квартире может находится мужчина.

Огнеборцы осмотрели горящее здание. Огнем были полностью объяты две комнаты. Пламя стало распространяться на чердачное помещение здания.

Пожарные взломали деревянную входную дверь и стали осматривать горящее помещение в поисках хозяина. 56-летнего мужчину обнаружили лежащем в дверном проеме рядом со спальней.

Спасатели вынесли мужчину из дома и передали в руки медикам. Врачи скорой помощи констатировали смерть хозяина.

Огонь полностью уничтожил зал и спальню, общей площадью 25 кв. метров. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.