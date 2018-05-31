Назарбаев будет возглавлять Совбез Казахстана до конца жизни

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил законопроект о Совете безопасности, где действующему Президенту Нурсултану Назарбаеву дается право пожизненно возглавлять Совбез. Об этом сообщает РИА Новости.
Зимой министр юстиции Марат Бекетаев пояснил, что пожизненное право первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева возглавлять Совбез направлено на укрепление стабильности. Законодательное закрепление этого права исходит из проведенной в стране конституционной реформы.
«Устанавливается, что первому Президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», — передает агентство слова из заключениия Комитета сената парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Согласно законопроекту Совбез также получил статус конституционного органа. Он обязан координировать проведение единой государственной политики в части обеспечения национальной безопасности и обороноспособности.
Власти Казахстана предложили, чтобы составом Совбеза занимался Президент по согласованию с председателем Совбеза.
Законопроект отправлен на подпись Президенту Казахстана.
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