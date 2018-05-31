СМИ назвали дату ввода пошлин США на сталь и алюминий из Европы

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Официальное заявление о введении пошлин США на импорт стали и алюминия из Европы ожидается сегодня, 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Администрация американского Президента Дональда Трампа надеется, что страны ЕС пойдут на некоторые торговые уступки в последний момент. При таком раскладе Соединенные Штаты не будут вводить пошлины сегодня, 31 мая, отмечает Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о планах Вашингтона. При этом вероятность такого исхода событий крайне низка, считает собеседник издания.
Соединенные Штаты с 23 марта ввели новые пошлины — 25 процентов для стали и 10 процентов для алюминия. Эти меры действуют в отношении всех стран, которые являются поставщиками продукции США, но отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Европы.
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