В Казани состоится большая конференция по татарской детской литературе

Рекомендуем
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Малом зале Академии Наук РТ состоится научно-практическая конференция «Татарская детская литература: традиции и современность», сообщает АО «Татмедиа».
Участники конференции обсудят основные тенденции развития татарской детской литературы; основные жанры детской литературы и особенности их развития; отражение историко-культурных изменений в татарской детской литературе; работу библиотек и многое другое.
Мероприятие проводит Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ в рамках Международного дня защиты детей.
В конференции примут участие председатель Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, директор института им. Г. Ибрагимова АН РТ Ким Миннуллин, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов и другие.
Следующая новость
Прославленный коллектив отметил 45-летний юбилей выступлением в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
В сезоне 2018 года активисты планируют отремонтировать фасады шести домов в двух основных частях исторического центра Казани.
Ранее Дмитрий Туманов неоднозначно высказался о порядке поступления татарстанских абитуриентов в престижный вуз.
Дезориентировали предпринимателей молочного сектора компании «Данон» и «Вимм-Билль-Данн», отметил Николай Власов.
По словам министра образования и науки РТ, наследие Универсиады нашло себя в дальнейших крупных турнирах Казани.
31 маяГонки Косова: нетрезвый хоккеист «Ак Барса» прокатился за рулем такси и может стать фигурантом уголовного дела