Асад об ударе по Сирии: Вашингтон ежедневно попирает нормы международного права

Любая страна мира может стать объектом атаки США, отметил Башар Асад.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Вашингтон ежедневно попирает нормы международного права, заявил Президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщает RT.

По его словам, нельзя исключать возможных ударов по Сирии в будущем.

«Исключать этого нельзя. США ежедневно попирают нормы международного права — в разных областях и по разным причинам», — сказал Асад.

Любая страна мира может стать объектом такой атаки, отметил он.

Нет никаких правовых оснований ни для этого удара, ни для того, что здесь летают их самолеты, ни для действий их так называемой «антитеррористической коалиции», которая в реальности поддерживает террористов, заявил сирийский лидер.

Пока «США и их марионетки на Западе не соблюдают норм международного права, нет гарантий того, что» удары не повторятся, добавил Асад.