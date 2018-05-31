В Челнах на заводе Ford Sollers запустили производство автомобиля Ford EcoSport

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Фото: Эльвира Мухаметдинова
(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах на заводе Ford Sollers состоялась церемония запуска производства автомобиля Ford EcoSport.
В торжестве приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, президент и генеральный директор подразделения компании Ford в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг, вице-президент, курирующий совместные предприятия, альянсы и коммерческую деятельность, Ford Европа Биргит Берендт, президент и СЕО совместного предприятия Ford Sollers Адиль Ширинов.
Производство обновленного компактного кроссовера Ford Ecosport будет работать по полному циклу. Новая модель оснащена трехцилиндровым двигателем, имеет современный дизайн.
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