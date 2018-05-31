ДТП произошло вечером во вторник возле дома 19/43 по улице Ильича.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Казани разыскивают водителя, сбившего во дворе 10-летнего мальчика, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 20:30 во вторник, 29 мая, во дворе дома №19/43 по улице Ильича.

По предварительным данным, неустановленный мужчина, двигаясь по придомовой территории на автомобиле, сбил 10-летнего мальчика, который катался во дворе на самокате. Водитель решил не останавливаться и скрылся с места аварии.

В результате наезда ребенок отделался ушибами и ссадинами.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.