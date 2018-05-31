Лавров назвал способ решения ядерной проблемы КНДР

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел способ решения «ядерной проблемы Корейского полуострова» в поэтапном снятии санкций с КНДР. Он заявил об этом по итогам прошедшей в Пхеньяне встречи с северокорейским коллегой Ли Ен Хо, передает РИА Новости.
При этом дипломат подчеркнул, что решение проблемы «не может быть полным, пока санкции не будут отменены».
По мнению Лаврова, денуклеаризация не может быть достигнута одномоментно. Кризис будет разрешаться поэтапно, и «должно быть встречное движение на каждом из этих этапов», добавил глава МИД РФ.
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