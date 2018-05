Трамп встретился с Ким Кардашьян для обсуждения тюремной реформы

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с американской актрисой и моделью Ким Кардашьян для обсуждения тюремной реформы. Об этом он написал в своем Twitter’е.

Американский лидер назвал встречу с Кардашьян «великолепной» и заметил, что в ходе разговора были затронуты темы реформы тюремной системы и механизма вынесения приговоров.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF