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Татар-информ

31 мая 2018, 08:50

ПолитикаОбщество

Трамп встретился с Ким Кардашьян для обсуждения тюремной реформы

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Американский лидер назвал встречу со звездой реалити-шоу «великолепной».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с американской актрисой и моделью Ким Кардашьян для обсуждения тюремной реформы. Об этом он написал в своем Twitter’е.

Американский лидер назвал встречу с Кардашьян «великолепной» и заметил, что в ходе разговора были затронуты темы реформы тюремной системы и механизма вынесения приговоров.

Ране стало известно, что Президент США и звезда реалити-шоу должны встретиться, чтобы обсудить помилование осужденной на пожизненное заключение за контрабанду наркотиков Элис-Мари Джонсон, отмечает РИА Новости

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