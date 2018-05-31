Цены на теплоэнергию поднимутся с июля

Тариф за гигакалорию вырастет на 59 рублей.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). С 1 июля текущего года АО «Казэнерго» поднимет цены на теплоэнергию, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» гендиректор компании Рустам Абдулхаков.

«На сегодняшний день тариф составляет 1 тыс. 678 рублей за гигакалорию. Он будет 1 тыс. 737 рублей за гигакалорию», — отметил Абдулхаков.

Ежегодно 1 июля увеличиваются тарифы не только за тепло, но и в целом по энергетике. И не только в нашей организации, а в целом в отрасли. При этом ежегодный рост тарифов не должен превышать четырех процентов. В этом году Госкомитет по тарифам для «Казэнерго» поднял тариф на теплоэнергию на 59 рублей, или на 3,5 процента, сообщил глава компании.