На дороге от Тэцовской до «Салават Купере» появится уличное освещение

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Дорогу от улицы Тэцовская до микрорайона «Салават Купере» в Казани обеспечат уличным освещением. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
По его словам, освещение в самом микрорайоне было проведено в течение 3-4 дней еще в ноябре прошлого года. «В ноябре мне написала одна из жительниц, что к ним приезжал Ильсур Раисович (Метшин, мэр Казани — прим. Т-и) и она была в числе жителей, с кем он разговаривал. Она задала вопрос по освещению, и он пообещал дать указания гендиректору „Казэнерго“. Прошло 2-3 дня, и так получилось, что в ее дворе мы освещение установили первым», — рассказал Абдулхаков. Также планируется обеспечить уличным освещением дорогу от улицы Тэцевская до Салавата Купере.
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