«Казэнерго» отремонтирует 40 котельных

В рамках подготовки к отопительному сезону компания заменит 12,5 км теплосетей, 10 котлоагрегатов и реконструирует дымовые трубы.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). К предстоящему отопительному сезону 2018-2019 года АО «Казэнерго» планирует частичный и капитальный ремонт зданий 40 городских котельных, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» гендиректор компании Рустам Абдулхаков.

Серьезная ремонтная программа запланирована на этот год. Стимулом послужил осмотр всех зданий и сооружений после аварии на котельной на ул. Портовая в Казани, которая произошла в марте текущего года. Ремонт уже начался, сообщил Абдулхаков.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону «Казэнерго» намерено заменить 12,5 км городских теплосетей, 10 котлоагрегатов и реконструировать дымовые трубы, отметил гендиректор компании.

По словам Абдулхакова, на эти цели «Казэнерго» потратит 239 млн рублей в рамках инвестиционной программы и ремонтного фонда.