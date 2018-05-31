«Казэнерго» отремонтирует 40 котельных

Рекомендуем
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). К предстоящему отопительному сезону 2018-2019 года АО «Казэнерго» планирует частичный и капитальный ремонт зданий 40 городских котельных, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» гендиректор компании Рустам Абдулхаков.
Серьезная ремонтная программа запланирована на этот год. Стимулом послужил осмотр всех зданий и сооружений после аварии на котельной на ул. Портовая в Казани, которая произошла в марте текущего года. Ремонт уже начался, сообщил Абдулхаков.
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону «Казэнерго» намерено заменить 12,5 км городских теплосетей, 10 котлоагрегатов и реконструировать дымовые трубы, отметил гендиректор компании.
По словам Абдулхакова, на эти цели «Казэнерго» потратит 239 млн рублей в рамках инвестиционной программы и ремонтного фонда.
Ярослава Косова остановили сегодня утром инспекторы ГИБДД около «Корстона».
В рамках подготовки к отопительному сезону компания заменит 12,5 км теплосетей, 10 котлоагрегатов и реконструирует дымовые трубы.
Микрорайон был полностью обеспечен освещением еще в ноябре прошлого года.
Расстояние от «Казань Арены» до фестиваля составляет около 3,5 км.
В дни матчей Аэроэкспресс между казанским вокзалом и аэропортом будет курсировать ежечасно.
Все мероприятия в рамках чемпионата мира по футбола реализуются в рамках федерального и республиканского законодательства.
Вход на площадку возле «Чаши» будет бесплатным все дни кроме 4 июля.
В интернет-магазине можно приобрести произведения татарских классиков, в частности, Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и Аделя Кутуя.
В столице Татарстана ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena.
В результате урагана в республике погиб один человек и еще семь получили травмы.
Информация о будущих перекрытиях казанских дорог поможет избежать заторов во время игр.
На улице Сибгата Хакима готовят инфраструктуру для запуска беспилотника.
31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»