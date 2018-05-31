МЧС РТ: Последствия разгула стихии в Татарстане

В результате урагана в республике погиб один человек и еще семь получили травмы.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). МЧС Татарстана оценило последствия бушевавшего вчера в республике урагана.

Всего в результате разгула стихии в 29 муниципалитетах региона без света остались свыше 46 тыс. жителей 85 населенных пунктов. Оказались повреждены кровли 52 зданий и 21 автомобиль, упали 41 дерево и один фонарный столб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В Зеленодольском районе без электроэнергии остались 12 населенных пунктов с 4 тыс. 47 жителями. Электроснабжение Зеленодольска было восстановлено в 20.00. В самом Зеленодольске оказались повалены десять деревьев и поврежден один автомобиль. В детском лагере «Горьковец» упали четыре дерева, никто не пострадал. В селе Красный Яр упавшее дерево разрушило бесхозное строение, в результате чего пострадали женщина и ребенок. Они с ушибами грудной клетки и ключицы госпитализированы в Зеленодольскую ЦРБ, их состояние расценивается как удовлетворительное.

В Казани шквал повалил 24 дерева и повредил 20 автомобилей. Пострадали кровли 12 зданий, в том числе – Колледжа малого бизнеса, Казанской академии тенниса и театра имени Тинчурина. С 14.01 до 14.26 было отключено электроснабжение в поселке Константиновка и части Кировского района города с населением около 27 тыс. человек.





В Высокогорском районе были повреждены кровли одного дома и гаража в селе Высокая Гора, а также крыша школы в селе Бирюли, упали три дерева. Частично без света остались четыре населенных пункта с 457 жителями, подача электричества была возобновлена в 21.45.



В Лаишевском районе оказались повреждены кровли одного дачного дома в СНТ «Меша» и Дома культуры в селе Татарский Янтык, упали четыре дерева и фонарный столб на трассе Казань – Оренбург. Без электричества остались семь населенных пунктов с 3 тыс. 285 жителями.





В Менделеевском районе из-за последствий шквала без света оказались пять населенных пунктов с 704 жителями. В 19.15 электроснабжение было восстановлено.

В Сабинском районе ветер повредил крыши двух частных домов и трех надворных построек, а также кровлю пожарной части № 129.

В Кукморском районе оказались повреждены кровли двух частных домов и десяти надворных построек. Сначала без света остались три населенных пункта с 1523 жителям, электроснабжение было восстановлено в 16.25. Менее чем через час, в 17.20, без электричества остались 19 населенных пунктов, но уже в 17.34 подача электроэнергии была возобновлена.

В Тюлячинском районе ураган повредил кровлю одного частного дома в селе Тюлячи.

В Балтасинском районе без света остался один населенный пункт 273 жителями, электричество вновь появилось в 19.46.





В Альметьевском районе без электроснабжения остались два населенных пункта с 658 жителям. К 21.55 подача электроэнергии была возобновлена.

В Рыбно-Слободском районе под отключение электроснабжения попали четыре населённых пункта с 650 жителями, подачу электроэнергии возобновили к 1.55 ночи. Также оказалась повреждена кровля телятника на площади частного фермерского хозяйства в деревне Ошняк-Качкала.

В Арском районе были повреждены кровли двух жилых домов и двух надворных построек в селе Новый Кырлай.

В Алексеевском же районе оказались повреждены крыши школы в Билярске и Дома культуры в селе Лебяжье. Без света остался один населенный пункт с 706 жителями, подачу электроэнергии возобновили в 20.08.



В Нижнекамском районе под отключение электроснабжения попали три населённых пункта с 2122 жителями, в 17.45 электроснабжение было восстановлено.



В Менезелинском районе оказалась повреждена кровля двухэтажного многоквартирного дома в селе Николаевка. Получившая травмы ног женщина госпитализирована в Мензелинскую ЦРБ. Без света остались шесть населенных пунктов с 1110 жителями, электроснабжение восстановили в 20.46.

В Аксубаевском районе ветер повредил кровли одного жилого дома и двух надворных построек у двух хозяйств, а также крышу мечети в селе Нижняя Татмайна.

В Муслюмовском районе оказалась повреждена кровля магазина в селе Муслюмова. Пострадавшая 35-летняя женщина от полученных травм скончалась в Муслюмовской ЦРБ.





В Актанышском районе без света остались девять населенных пунктов с 1419 жителями.

В Апастовском районе оказалась повреждена кровля сарая самом райцентре Апастово.

В Алькеевском районе ветер повредил трубу котельной местного отдела военного комиссариата.



В Атнинском районе без света остался один населенный пункт с 37 жителями.

В Буинском районе шквал повредил кровлю сарая.

В Верхнеуслонском районе без электричества остались два населенных пункта со 112 жителями.

В Елабужском районе без света остались два населенных пункта с 648 жителями. Электроснабжение восстановили в 00.30. Были повреждены кровли трех частных домов в селах Хлыстово, Танайка и Костенеево.

В Заинском районе без света остался один населенный пункт с 330 жителями, подачу электроэнергии возобновили в 23.12. Также были повреждены кровли четырех надворных построек и газопровод. Без газа оказались два частных дома, подключить их планируется сегодня.





В Лениногорском районе без света остался один населенный пункт с 436 жителями, подачу электроэнергии возобновили в 18.54.

В Чистопольском районе без электричества остались два населенных пункта с 847 жителями.

В Черемшанском районе ветер повредил кровлю гаража.



В Набережных Челнах от ветра пострадали четыре человека, в том числе и один ребенок. Медпомощь им была оказана амбулаторно.

Всего в результате урагана в Татарстане погиб один человек и еще семь, в том числе двое детей, получили травмы.



К ликвидации последствий прохождения циклона от МЧС были привлечены 536 человек и 148 единиц техники.