США переименовали Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское

В последние годы Соединенные Штаты активно развивают военное сотрудничество с Индией.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Соединенные Штаты переименовали Тихоокеанское командование (PACOM) своих Вооруженных сил в Индо-Тихоокеанское. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

США пошли на этот шаг «в знак признания растущей взаимосвязи Индийского и Тихого океанов», пояснил глава американского военного ведомства на торжественной церемонии смены командующего PACOM.

Руководивший Тихоокеанским командованием последние три года адмирал Гарри Гаррис должен стать послом США в Южной Корее. Его заменит адмирал Филип Дэвидсон.

В последние годы Соединенные Штаты активно развивают военное сотрудничество с Индией, корабли двух стран регулярно проводят совместные учения.