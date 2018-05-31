США переименовали Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Соединенные Штаты переименовали Тихоокеанское командование (PACOM) своих Вооруженных сил в Индо-Тихоокеанское. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.
США пошли на этот шаг «в знак признания растущей взаимосвязи Индийского и Тихого океанов», пояснил глава американского военного ведомства на торжественной церемонии смены командующего PACOM.
Руководивший Тихоокеанским командованием последние три года адмирал Гарри Гаррис должен стать послом США в Южной Корее. Его заменит адмирал Филип Дэвидсон.
В последние годы Соединенные Штаты активно развивают военное сотрудничество с Индией, корабли двух стран регулярно проводят совместные учения.
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