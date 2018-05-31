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Татар-информ

31 мая 2018, 07:28

Спорт

Сборная России по футболу уступила Австрии в товарищеском матче

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Россиянам не удалось нанести ни одного удара в створ ворот австрийцев.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сборная России по футболу уступила в товарищеском матче национальной команде Австрии со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Тиволи-Ной» в австрийском Инсбруке, передает ТАСС.

Россиянам не удалось нанести ни одного удара в створ ворот хозяев, тогда как австрийцы регулярно угрожали воротам гостей. Гол на 28-й минуте забил Алессандро Шепф.

Проводившиеся во втором тайме замены смогли несколько оживить игру сборной РФ, но не смогли повлиять на результат матча.

По словам наставника россиян Станислава Черчесова, игроки сильно устали, что и вызвал большое число индивидуальных ошибок. Также он обратил внимание на проблему последнего паса.

Сборная России проводила сбор в австрийском Нойштифт-им-Штубайтале с 20 мая. Сегодня команда вернется в Москву, где продолжит подготовку к домашнему чемпионату мира. 5 июня она проведет товарищеский матч со сборной Турции.

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