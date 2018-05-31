Помпео назвал условия улучшения отношений между США и РФ

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Для улучшения отношений между Соединенными Штатам и Россией последняя должна показать готовность принимать конкретные меры для решения существующих проблем.
Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в первом после вступления в должность телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента.
В сообщении американского дипломатического ведомства отмечается, что в ходе беседы были затронуты двусторонние отношения, а также ситуация на Украине и в Сирии. Помпео подчеркнул, что США стремятся к улучшению отношений с Россией, но для этого российской стороне придется продемонстрировать готовность к решению проблемных вопросов.
Пресс-служба же МИД РФ отметила, что переговоры прошли по инициативе американской стороны и собеседники согласились с необходимостью преодолевать разногласия через профессиональный диалог.
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