Помпео назвал условия улучшения отношений между США и РФ

По словам госсекретаря, России придется показать готовность принимать конкретные меры для решения проблем.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Для улучшения отношений между Соединенными Штатам и Россией последняя должна показать готовность принимать конкретные меры для решения существующих проблем.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в первом после вступления в должность телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента.

В сообщении американского дипломатического ведомства отмечается, что в ходе беседы были затронуты двусторонние отношения, а также ситуация на Украине и в Сирии. Помпео подчеркнул, что США стремятся к улучшению отношений с Россией, но для этого российской стороне придется продемонстрировать готовность к решению проблемных вопросов.

Пресс-служба же МИД РФ отметила, что переговоры прошли по инициативе американской стороны и собеседники согласились с необходимостью преодолевать разногласия через профессиональный диалог.