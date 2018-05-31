В Сети появилось видео покидающей Кремль колонны «Кортежей»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Интернете появилась видеозапись колонны автомобилей проекта «Кортеж», покидающих Московский Кремль. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.
Всего камера запечатлела один лимузин, два седана и пять минивэнов бренда Aurus, отмечает РИА Новости.
Проект «Кортеж» представляет собой семейство автомобилей класса люкс, которое разрабатывается с 2012 года. Помимо лимузина, на котором Президент РФ Владимир Путин приехал на свою инаугурацию, оно включает внедорожник, минивэн и седан.
Открытая продажа этих машин, согласно информации Министерства промышленности и торговли России, должна начаться в I квартале 2019 года.
Сборка автомобилей Aurus может быть перенесена на мощности компании Sollers в Татарстане или Ульяновской области. Это произойдет, если объем заказов превысит 1,5 тыс. штук, рассказал руководитель компании Aurus (совместное предприятие НАМИ и Sollers) Герхард Хильгерт.
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