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Татар-информ

31 мая 2018, 06:59

Общество

В Сети появилось видео покидающей Кремль колонны «Кортежей»

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Камера запечатлела один лимузин, два седана и пять минивэнов бренда Aurus.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Интернете появилась видеозапись колонны автомобилей проекта «Кортеж», покидающих Московский Кремль. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.

Всего камера запечатлела один лимузин, два седана и пять минивэнов бренда Aurus, отмечает РИА Новости.

Проект «Кортеж» представляет собой семейство автомобилей класса люкс, которое разрабатывается с 2012 года. Помимо лимузина, на котором Президент РФ Владимир Путин приехал на свою инаугурацию, оно включает внедорожник, минивэн и седан.

Открытая продажа этих машин, согласно информации Министерства промышленности и торговли России, должна начаться в I квартале 2019 года. 

Сборка автомобилей Aurus может быть перенесена на мощности компании Sollers в Татарстане или Ульяновской области. Это произойдет, если объем заказов превысит 1,5 тыс. штук, рассказал руководитель компании Aurus (совместное предприятие НАМИ и Sollers) Герхард Хильгерт.

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