СМИ: Меркель решила остаться канцлером для противостояния Трампу

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель решила вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Правительства ФРГ, чтобы противостоять действующему Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Об этом в своей книге The World as It Is написал заместитель советника по национальной безопасности бывшего американского лидера Барака Обамы Бен Родс. Выдержки из нее приводит газета The New York Times, передает RT.
По словам экс-чиновника, Меркель сказала Обаме, что обязана пойти на новый срок «для защиты либерального международного порядка» после победы Трампа на выборах.
14 марта 2018 года Ангела Меркель в четвертый раз была избрана Бундестагом Федеральным канцлером Германии. Она возглавляет Правительство ФРГ с ноября 2005-го.
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