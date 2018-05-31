Помпео сообщил о «хорошем рабочем обеде» с представителем Северной Кореи

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о «хорошем рабочем обеде» с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке. Он написал об этом в своем Twitter’е.
Дипломат заметил, что «в меню были стейк, кукуруза и сыр». Свой твит он сопроводил фотографиями переговоров.
Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 31, 2018
Целью визита высокопоставленного северокорейского чиновника в Соединенные Штаты является подготовка встречи Президента США Дональда Трампа и Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Саммит должен состояться 12 июня в Сингапуре.
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