Помпео сообщил о «хорошем рабочем обеде» с представителем Северной Кореи

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о «хорошем рабочем обеде» с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке. Он написал об этом в своем Twitter’е.

Дипломат заметил, что «в меню были стейк, кукуруза и сыр». Свой твит он сопроводил фотографиями переговоров.

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7