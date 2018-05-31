Впервые книги Татарского книжного издательства представлены в интернет-магазине «Библио-Глобус»

Рекомендуем
Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Впервые книги Татарского книжного издательства теперь можно приобрести в крупнейшем интернет-магазине «Библио-Глобус».
В целях продвижения татарской литературы и популяризации чтения произведений татарских авторов Татарское книжное издательство договорилось о размещении книг в интернет-магазине «Библио-Глобус».
В настоящее время в интернет-магазине можно купить 29 наименований книг. Среди них — произведения татарских классиков, а также краеведческая и учебная литература. Здесь представлены произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Аделя Кутуя, Аяза Гилязова и других писателей.
Планируется, что в дальнейшем библиотека татарских книг в «Библио-Глобусе» пополнится новыми изданиями.
«Библио-Глобус» — это трехуровневый многофункциональный информационно-культурный центр, один из самых крупных не только в России, но и в Европе. Отличительные особенности магазина — постоянно обновляющийся ассортимент более 250 тыс. наименований издательской продукции.
Следующая новость
Вход на площадку возле «Чаши» будет бесплатным все дни кроме 4 июля.
В интернет-магазине можно приобрести произведения татарских классиков, в частности, Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и Аделя Кутуя.
В столице Татарстана ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena.
В результате урагана в республике погиб один человек и еще семь получили травмы.
Информация о будущих перекрытиях казанских дорог поможет избежать заторов во время игр.
На улице Сибгата Хакима готовят инфраструктуру для запуска беспилотника.
Жюри фестиваля возглавит народный артист России Игорь Скляр.
Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей.
31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»