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Татар-информ

31 мая 2018, 05:33

Культура

На фестивале «Волга-Волга» в Казани выступит группа «Братья Грим»

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Масштабный музыкальный форум в формате open-air столица Татарстана примет 28 июня.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 28 июня ВИА «Волга-Волга» в третий раз проведет в Казани одноименный музыкальный фестиваль в формате open-air. Хэдлайнером форума станет известная московская поп-рок-группа «Братья Грим», сообщает пресс-служба фестиваля.

По сложившейся традиции, сцена будет предоставлена молодым рок-группам Татарстана и Поволжья, которые хотели бы заявить о себе, а затем к слушателям выйдут уже маститые музыканты: группа «Анимация», и, конечно же, «Волга-Волга».

«Этим летом мы максимально уплотнили нашу программу, но остаемся верны традиции фестиваля «Волга-Волга» и даем шанс выступить прежде всего начинающим группам. С высоты своего 20-летия мы знаем, как важно и нужно попробовать сцену и выйти на большую публику. Это непередаваемые эмоции, это необходимый опыт, чтобы расти дальше», – рассказал художественный руководитель фестиваля и одноименного ВИА Антон Салакаев.

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