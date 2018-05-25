Азат Кадыров: Шум во время ЧМ-2018 будет в пределах нормы

Все мероприятия в рамках чемпионата мира по футбола реализуются в рамках федерального и республиканского законодательства.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Все мероприятия в рамках чемпионата мира по футбола реализуются в рамках федерального и республиканского законодательства. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

«Возможно, шум услышат некоторые жители домов, которые находятся очень близко к площадке фестиваля (болельщиков — прим. Т-и). В течение дня будет и музыка, и трансляция матчей, уровень звука будет высокий. Но это издержки выбора людей, которые приняли решение остановиться в тех квартирах. У них прекрасный вид на Кремль, на Чашу. А Чаша — место достаточно популярное, проводится очень много городских и других мероприятий», — отметил Кадыров.

Что касается территории, прилегающей к «Казань Арене» , там в ночное время не будет какого-то определенного шума.

«Но с гуляющими в ночное время по городу болельщиками, которые будут в поддержку своей команды петь песни, какие-то кричалки — здесь уж остается либо подпевать им, либо поплотнее закрывать окна. Здесь никто ничего не сможет сделать», — резюмировал собеседник агентства.

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