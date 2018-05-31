Ãëàâíîå
«Êàçýíåðãî» îòðåìîíòèðóåò 40 êîòåëüíûõ

Òàòàð-èíôîðì

31 ìàÿ 2018, 10:10

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Àçàò Êàäûðîâ: â äíè ×Ì-2018 â Êàçàíè íå áóäåò ñëîæíîñòåé ñ ÿçûêîâûì áàðüåðîì

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Ïîñëå Óíèâåðñèàäû ó æèòåëåé Òàòàðñòàíà âîçðîñëî æåëàíèå èçó÷àòü èíîñòðàííûå ÿçûêè.

(Êàçàíü, 31 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â äíè ×Ì-2018 â Êàçàíè íå áóäåò ñëîæíîñòåé ñ ÿçûêîâûì áàðüåðîì. Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÍÎ «Äèðåêöèÿ ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ» Àçàò Êàäûðîâ.

«Ó Òàòàðñòàíà â ýòîì ïëàíå åñòü õîðîøèé îïûò. Áëàãîäàðÿ Óíèâåðñèàäå â ãîðîäå ïîìåíÿëîñü ñîçíàíèå, ïîìåíÿëñÿ ìåíòàëèòåò. Æåëàíèå è âîçìîæíîñòü èçó÷àòü ÿçûêè ðàñòåò ñ êàæäûì äíåì. Åñëè ïî ãîðîäó ñåãîäíÿ èäòè — è èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ áîëüøå, è ñòóäåíòîâ èíîñòðàííûõ. Íî è ëþäåé íàøèõ êàçàíñêèõ, êîòîðûå ìîãóò îáúÿñíÿòüñÿ ìèíèìóì íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, òîæå áîëüøå», — îòìåòèë Êàäûðîâ.

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Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà ïðè âûáîðå âîëîíòåðîâ è ïåðñîíàëà äåëàþò óïîð íà çíàíèå êàê ìèíèìóì îäíîãî ÿçûêà. Åñëè ÷åëîâåê âëàäååò äâóìÿ è áîëåå ÿçûêàìè, ýòî îãðîìíûé ïëþñ è ñåðüåçíàÿ ïîìîùü äëÿ îðãàíèçàòîðîâ, ïîä÷åðêíóë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà. Â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òîæå ïîäáèðàþòñÿ ëþäè (ïî êðàéíåé ìåðå íà êëþ÷åâûå ìåñòà, ãäå åñòü ïðÿìîé êîíòàêò ñ èíîñòðàíöàìè), âëàäåþùèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì.

Ïîëíûåé òåêñò èíòåðâüþ ÷èòàéòå íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ».  

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Îò Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA äî «Êàçàíü Àðåíû» áóäåò êóðñèðîâàòü øàòòë

Íîâîñòè äíÿ
10:46
ÑÌÈ íàçâàëè äàòó ââîäà ïîøëèí ÑØÀ íà ñòàëü è àëþìèíèé èç Åâðîïû
10:41
Ïîñëå ÷åñòâîâàíèÿ «Àê Áàðñà» â Êàçàíè, õîêêåèñò Êîñîâ ïîïàëñÿ èíñïåêòîðàì ÄÏÑ

ßðîñëàâà Êîñîâà îñòàíîâèëè ñåãîäíÿ óòðîì èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ îêîëî «Êîðñòîíà».

10:30
«Êàçýíåðãî» îòðåìîíòèðóåò 40 êîòåëüíûõ

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó êîìïàíèÿ çàìåíèò 12,5 êì òåïëîñåòåé, 10 êîòëîàãðåãàòîâ è ðåêîíñòðóèðóåò äûìîâûå òðóáû.

10:10
Àçàò Êàäûðîâ: â äíè ×Ì-2018 â Êàçàíè íå áóäåò ñëîæíîñòåé ñ ÿçûêîâûì áàðüåðîì
10:07
Íà äîðîãå îò Òýöîâñêîé äî «Ñàëàâàò Êóïåðå» ïîÿâèòñÿ óëè÷íîå îñâåùåíèå

Ìèêðîðàéîí áûë ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åí îñâåùåíèåì åùå â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.

10:00
Îò Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA äî «Êàçàíü Àðåíû» áóäåò êóðñèðîâàòü øàòòë

Ðàññòîÿíèå îò «Êàçàíü Àðåíû» äî ôåñòèâàëÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,5 êì.

09:50
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î çàùèòå ïðåäïðèíèìàòåëåé îò êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé
09:46
Àçàò Êàäûðîâ: Çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé â ðàáîòå âîêçàëîâ è àýðîïîðòà âî âðåìÿ ×Ì-2018 íå áóäåò

Â äíè ìàò÷åé Àýðîýêñïðåññ ìåæäó êàçàíñêèì âîêçàëîì è àýðîïîðòîì áóäåò êóðñèðîâàòü åæå÷àñíî.

09:40
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î ôåñòèâàëå «Òîì Ñîéåð Ôåñò-2018»
09:32
Àñàä îá óäàðå ïî Ñèðèè: Âàøèíãòîí åæåäíåâíî ïîïèðàåò íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
09:22
Àçàò Êàäûðîâ: Øóì âî âðåìÿ ×Ì-2018 áóäåò â ïðåäåëàõ íîðìû

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëà ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

09:17
Â Êàçàíè ðàçûñêèâàþò âîäèòåëÿ, ñáèâøåãî âî äâîðå 10-ëåòíåãî ìàëü÷èêà
09:14
Â ðàìêàõ ×Ì ïî ôóòáîëó â Êàçàíè ïðîéäåò äæàçîâûé ôåñòèâàëü ñ õåäëàéíåðîì Èãîðåì Áóòìàíîì
09:06
Àçàò Êàäûðîâ: Íà Ôåñòèâàëå áîëåëüùèêîâ ìîæíî áóäåò óâèäåòü âñå 64 ìàò÷à ×Ì-2018

Âõîä íà ïëîùàäêó âîçëå «×àøè» áóäåò áåñïëàòíûì âñå äíè êðîìå 4 èþëÿ.

09:02
Ëàâðîâ íàçâàë ñïîñîá ðåøåíèÿ ÿäåðíîé ïðîáëåìû ÊÍÄÐ
09:00
Âïåðâûå êíèãè Òàòàðñêîãî êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà ïðåäñòàâëåíû â èíòåðíåò-ìàãàçèíå «Áèáëèî-Ãëîáóñ»

Â èíòåðíåò-ìàãàçèíå ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðîèçâåäåíèÿ òàòàðñêèõ êëàññèêîâ, â ÷àñòíîñòè, Ãàáäóëëû Òóêàÿ, Ìóñû Äæàëèëÿ è Àäåëÿ Êóòóÿ.

08:50
Òðàìï âñòðåòèëñÿ ñ Êèì Êàðäàøüÿí äëÿ îáñóæäåíèÿ òþðåìíîé ðåôîðìû
08:41
«Ïîñëåäíÿÿ ìèëÿ» ×Ì-2018: êàê ïðîåõàòü ïî Êàçàíè â äíè ìóíäèàëÿ

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà îãðàíè÷àò äâèæåíèå òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê ñòàäèîíó Kazan-Arena.

08:27
Ì×Ñ ÐÒ: Ïîñëåäñòâèÿ ðàçãóëà ñòèõèè â Òàòàðñòàíå

Â ðåçóëüòàòå óðàãàíà â ðåñïóáëèêå ïîãèá îäèí ÷åëîâåê è åùå ñåìü ïîëó÷èëè òðàâìû.

08:15
Àçàò Êàäûðîâ: Ïåðåêðûòèå äîðîã íà ×Ì-2018 íå äîñòàâèò êàçàíöàì áîëüøèõ ïðîáëåì

Èíôîðìàöèÿ î áóäóùèõ ïåðåêðûòèÿõ êàçàíñêèõ äîðîã ïîìîæåò èçáåæàòü çàòîðîâ âî âðåìÿ èãð.

08:04
Àçàò Êàäûðîâ: Áåñïèëîòíûé àâòîáóñ áóäåò êóðñèðîâàòü âäîëü óë. Ñ. Õàêèìà ñ 13 èþíÿ

Íà óëèöå Ñèáãàòà Õàêèìà ãîòîâÿò èíôðàñòðóêòóðó äëÿ çàïóñêà áåñïèëîòíèêà.

07:49
ÑØÀ ïåðåèìåíîâàëè Òèõîîêåàíñêîå êîìàíäîâàíèå â Èíäî-Òèõîîêåàíñêîå
07:28
Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî ôóòáîëó óñòóïèëà Àâñòðèè â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å
07:14
Ïîìïåî íàçâàë óñëîâèÿ óëó÷øåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó ÑØÀ è ÐÔ
06:59
Â Ñåòè ïîÿâèëîñü âèäåî ïîêèäàþùåé Êðåìëü êîëîííû «Êîðòåæåé»
Ñîáûòèÿ

31 ìàÿÀçàò Êàäûðîâ: «Ìû ñòàðàåìñÿ ñîçäàòü ìàêñèìóì óñëîâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîñòè Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA â Êàçàíè îòäîõíóëè è çàðÿäèëèñü ýíåðãèåé»

31 ìàÿÄåíü çàùèòû äåòåé â Êàçàíè: ñàìûå èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîäðîáíàÿ ïðîãðàììà

30 ìàÿ«Ñîáèáîð»: à-ëÿ Áîíäàð÷óê, èëè Êàê èç èíòåðåñíîãî ìàòåðèàëà ñäåëàòü ñêó÷íûé ôèëüì

30 ìàÿÑåðãåé Çèíîâüåâ: «Àê Áàðñ» íå ñëó÷àéíî ñòàë îáëàäàòåëåì Êóáêà Ãàãàðèíà, çäåñü âñå çàêîíîìåðíî»

30 ìàÿ Ñòèõèÿ â Òàòàðñòàíå: ïîñòðàäàâøèå, ñâàëåííûå äåðåâüÿ, óëåòåâøèå êðûøè, òûñÿ÷è ëþäåé áåç ýëåêòðè÷åñòâà

30 ìàÿÌåñÿö Ðàìàäàí ïðîäîëæàåòñÿ: êàê ïðîõîäèò ïîñò ó èçâåñòíûõ òàòàðñòàíöåâ?

30 ìàÿ«Äëÿ òîãî ÷òîáû âûæèòü, íàì ïðèøëîñü âûéòè çà ðàìêè ïðèþòà»: Êàê æèâóò îáèòàòåëè ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ ïîä Êàçàíüþ