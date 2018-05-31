Àçàò Êàäûðîâ: â äíè ×Ì-2018 â Êàçàíè íå áóäåò ñëîæíîñòåé ñ ÿçûêîâûì áàðüåðîì

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 31 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â äíè ×Ì-2018 â Êàçàíè íå áóäåò ñëîæíîñòåé ñ ÿçûêîâûì áàðüåðîì. Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÍÎ «Äèðåêöèÿ ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ» Àçàò Êàäûðîâ.
«Ó Òàòàðñòàíà â ýòîì ïëàíå åñòü õîðîøèé îïûò. Áëàãîäàðÿ Óíèâåðñèàäå â ãîðîäå ïîìåíÿëîñü ñîçíàíèå, ïîìåíÿëñÿ ìåíòàëèòåò. Æåëàíèå è âîçìîæíîñòü èçó÷àòü ÿçûêè ðàñòåò ñ êàæäûì äíåì. Åñëè ïî ãîðîäó ñåãîäíÿ èäòè — è èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ áîëüøå, è ñòóäåíòîâ èíîñòðàííûõ. Íî è ëþäåé íàøèõ êàçàíñêèõ, êîòîðûå ìîãóò îáúÿñíÿòüñÿ ìèíèìóì íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, òîæå áîëüøå», — îòìåòèë Êàäûðîâ.
Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà ïðè âûáîðå âîëîíòåðîâ è ïåðñîíàëà äåëàþò óïîð íà çíàíèå êàê ìèíèìóì îäíîãî ÿçûêà. Åñëè ÷åëîâåê âëàäååò äâóìÿ è áîëåå ÿçûêàìè, ýòî îãðîìíûé ïëþñ è ñåðüåçíàÿ ïîìîùü äëÿ îðãàíèçàòîðîâ, ïîä÷åðêíóë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà. Â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òîæå ïîäáèðàþòñÿ ëþäè (ïî êðàéíåé ìåðå íà êëþ÷åâûå ìåñòà, ãäå åñòü ïðÿìîé êîíòàêò ñ èíîñòðàíöàìè), âëàäåþùèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì.
Ïîëíûåé òåêñò èíòåðâüþ ÷èòàéòå íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ».
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
ßðîñëàâà Êîñîâà îñòàíîâèëè ñåãîäíÿ óòðîì èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ îêîëî «Êîðñòîíà».
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó êîìïàíèÿ çàìåíèò 12,5 êì òåïëîñåòåé, 10 êîòëîàãðåãàòîâ è ðåêîíñòðóèðóåò äûìîâûå òðóáû.
Ìèêðîðàéîí áûë ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åí îñâåùåíèåì åùå â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.
Ðàññòîÿíèå îò «Êàçàíü Àðåíû» äî ôåñòèâàëÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,5 êì.
Â äíè ìàò÷åé Àýðîýêñïðåññ ìåæäó êàçàíñêèì âîêçàëîì è àýðîïîðòîì áóäåò êóðñèðîâàòü åæå÷àñíî.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëà ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Âõîä íà ïëîùàäêó âîçëå «×àøè» áóäåò áåñïëàòíûì âñå äíè êðîìå 4 èþëÿ.
Â èíòåðíåò-ìàãàçèíå ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðîèçâåäåíèÿ òàòàðñêèõ êëàññèêîâ, â ÷àñòíîñòè, Ãàáäóëëû Òóêàÿ, Ìóñû Äæàëèëÿ è Àäåëÿ Êóòóÿ.
Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà îãðàíè÷àò äâèæåíèå òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê ñòàäèîíó Kazan-Arena.
Â ðåçóëüòàòå óðàãàíà â ðåñïóáëèêå ïîãèá îäèí ÷åëîâåê è åùå ñåìü ïîëó÷èëè òðàâìû.
Èíôîðìàöèÿ î áóäóùèõ ïåðåêðûòèÿõ êàçàíñêèõ äîðîã ïîìîæåò èçáåæàòü çàòîðîâ âî âðåìÿ èãð.
Íà óëèöå Ñèáãàòà Õàêèìà ãîòîâÿò èíôðàñòðóêòóðó äëÿ çàïóñêà áåñïèëîòíèêà.
31 ìàÿÀçàò Êàäûðîâ: «Ìû ñòàðàåìñÿ ñîçäàòü ìàêñèìóì óñëîâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîñòè Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA â Êàçàíè îòäîõíóëè è çàðÿäèëèñü ýíåðãèåé»