Ãëàâíîå
«Êàçýíåðãî» îòðåìîíòèðóåò 40 êîòåëüíûõ

Òàòàð-èíôîðì

31 ìàÿ 2018, 10:00

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Îò Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA äî «Êàçàíü Àðåíû» áóäåò êóðñèðîâàòü øàòòë

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ


Ðàññòîÿíèå îò «Êàçàíü Àðåíû» äî ôåñòèâàëÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,5 êì.

(Êàçàíü, 31 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèàíà Àâàêÿí). Îò Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA, ðàñïîëîæåííîãî ó ×àøè, äî «Êàçàíü Àðåíû» áóäåò êóðñèðîâàòü øàòòë. Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÍÎ «Äèðåêöèÿ ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ» Àçàò Êàäûðîâ.

Ïî ñëîâàì Êàäûðîâà, îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ ïðè âûáîðå ïëîùàäêè îðèåíòèðîâàëèñü íà îðãàíèçàöèþ òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ. Áûëî ìíîãî êîíñóëüòàöèé ñ êîëëåãàìè èç FIFA, èç ôåäåðàëüíîãî îðãêîìèòåòà, ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè. 

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«Êîãäà óæå ïîäõîäèëè ê âûáîðó ìåñòà, îñòàíîâèëèñü íà òåððèòîðèè ×àøè. Âî-ïåðâûõ, îíà ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà, ãäå îòêðûâàåòñÿ âåëèêîëåïíûé âèä íà ïðåêðàñíûé Êðåìëü, ãîðîä, âîäó. Â òî æå âðåìÿ îíà ðàñïîëîæåíà íà ñðåäíåì óäàëåíèè îò ñòàäèîíà. Ðàññòîÿíèå îò „Êàçàíü Àðåíû“ äî ôåñòèâàëÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,5 êì. Ýòî ðàññòîÿíèå ìîæíî ïðåîäîëåòü ïåøêîì. Ëèáî áîëåëüùèêè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ øàòòëàìè, êîòîðûå áóäóò õîäèòü îò ñòàíöèè ìåòðî „Êîçüÿ Ñëîáîäà“. Ðàññòîÿíèå îò ×àøè äî ñòàíöèè ìåòðî áóêâàëüíî ïîëêèëîìåòðà», — ðàññêàçàë Êàäûðîâ.

Â ãîðîäå óñòàíîâÿò ñïåöèàëüíûå óêàçàòåëè äëÿ èíîñòðàíöåâ, êîòîðûå íå îðèåíòèðóþòñÿ â Êàçàíè. Òàêæå ó ãîñòåé íà ðóêàõ áóäåò êàðòà ãîðîäà ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ îáúåêòîâ ÷åìïèîíàòà.

Ïîëíûåé òåêñò èíòåðâüþ ÷èòàéòå íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ»  

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Àçàò Êàäûðîâ: â äíè ×Ì-2018 â Êàçàíè íå áóäåò ñëîæíîñòåé ñ ÿçûêîâûì áàðüåðîì
Íîâîñòè äíÿ
10:46
ÑÌÈ íàçâàëè äàòó ââîäà ïîøëèí ÑØÀ íà ñòàëü è àëþìèíèé èç Åâðîïû
10:41
Ïîñëå ÷åñòâîâàíèÿ «Àê Áàðñà» â Êàçàíè, õîêêåèñò Êîñîâ ïîïàëñÿ èíñïåêòîðàì ÄÏÑ

ßðîñëàâà Êîñîâà îñòàíîâèëè ñåãîäíÿ óòðîì èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ îêîëî «Êîðñòîíà».

10:30
«Êàçýíåðãî» îòðåìîíòèðóåò 40 êîòåëüíûõ

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó êîìïàíèÿ çàìåíèò 12,5 êì òåïëîñåòåé, 10 êîòëîàãðåãàòîâ è ðåêîíñòðóèðóåò äûìîâûå òðóáû.

10:10
Àçàò Êàäûðîâ: â äíè ×Ì-2018 â Êàçàíè íå áóäåò ñëîæíîñòåé ñ ÿçûêîâûì áàðüåðîì
10:07
Íà äîðîãå îò Òýöîâñêîé äî «Ñàëàâàò Êóïåðå» ïîÿâèòñÿ óëè÷íîå îñâåùåíèå

Ìèêðîðàéîí áûë ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åí îñâåùåíèåì åùå â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.

10:00
Îò Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA äî «Êàçàíü Àðåíû» áóäåò êóðñèðîâàòü øàòòë

Ðàññòîÿíèå îò «Êàçàíü Àðåíû» äî ôåñòèâàëÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,5 êì.

09:50
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î çàùèòå ïðåäïðèíèìàòåëåé îò êîððóïöèîííûõ äåéñòâèé
09:46
Àçàò Êàäûðîâ: Çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé â ðàáîòå âîêçàëîâ è àýðîïîðòà âî âðåìÿ ×Ì-2018 íå áóäåò

Â äíè ìàò÷åé Àýðîýêñïðåññ ìåæäó êàçàíñêèì âîêçàëîì è àýðîïîðòîì áóäåò êóðñèðîâàòü åæå÷àñíî.

09:40
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î ôåñòèâàëå «Òîì Ñîéåð Ôåñò-2018»
09:32
Àñàä îá óäàðå ïî Ñèðèè: Âàøèíãòîí åæåäíåâíî ïîïèðàåò íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
09:22
Àçàò Êàäûðîâ: Øóì âî âðåìÿ ×Ì-2018 áóäåò â ïðåäåëàõ íîðìû

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëà ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

09:17
Â Êàçàíè ðàçûñêèâàþò âîäèòåëÿ, ñáèâøåãî âî äâîðå 10-ëåòíåãî ìàëü÷èêà
09:14
Â ðàìêàõ ×Ì ïî ôóòáîëó â Êàçàíè ïðîéäåò äæàçîâûé ôåñòèâàëü ñ õåäëàéíåðîì Èãîðåì Áóòìàíîì
09:06
Àçàò Êàäûðîâ: Íà Ôåñòèâàëå áîëåëüùèêîâ ìîæíî áóäåò óâèäåòü âñå 64 ìàò÷à ×Ì-2018

Âõîä íà ïëîùàäêó âîçëå «×àøè» áóäåò áåñïëàòíûì âñå äíè êðîìå 4 èþëÿ.

09:02
Ëàâðîâ íàçâàë ñïîñîá ðåøåíèÿ ÿäåðíîé ïðîáëåìû ÊÍÄÐ
09:00
Âïåðâûå êíèãè Òàòàðñêîãî êíèæíîãî èçäàòåëüñòâà ïðåäñòàâëåíû â èíòåðíåò-ìàãàçèíå «Áèáëèî-Ãëîáóñ»

Â èíòåðíåò-ìàãàçèíå ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðîèçâåäåíèÿ òàòàðñêèõ êëàññèêîâ, â ÷àñòíîñòè, Ãàáäóëëû Òóêàÿ, Ìóñû Äæàëèëÿ è Àäåëÿ Êóòóÿ.

08:50
Òðàìï âñòðåòèëñÿ ñ Êèì Êàðäàøüÿí äëÿ îáñóæäåíèÿ òþðåìíîé ðåôîðìû
08:41
«Ïîñëåäíÿÿ ìèëÿ» ×Ì-2018: êàê ïðîåõàòü ïî Êàçàíè â äíè ìóíäèàëÿ

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà îãðàíè÷àò äâèæåíèå òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê ñòàäèîíó Kazan-Arena.

08:27
Ì×Ñ ÐÒ: Ïîñëåäñòâèÿ ðàçãóëà ñòèõèè â Òàòàðñòàíå

Â ðåçóëüòàòå óðàãàíà â ðåñïóáëèêå ïîãèá îäèí ÷åëîâåê è åùå ñåìü ïîëó÷èëè òðàâìû.

08:15
Àçàò Êàäûðîâ: Ïåðåêðûòèå äîðîã íà ×Ì-2018 íå äîñòàâèò êàçàíöàì áîëüøèõ ïðîáëåì

Èíôîðìàöèÿ î áóäóùèõ ïåðåêðûòèÿõ êàçàíñêèõ äîðîã ïîìîæåò èçáåæàòü çàòîðîâ âî âðåìÿ èãð.

08:04
Àçàò Êàäûðîâ: Áåñïèëîòíûé àâòîáóñ áóäåò êóðñèðîâàòü âäîëü óë. Ñ. Õàêèìà ñ 13 èþíÿ

Íà óëèöå Ñèáãàòà Õàêèìà ãîòîâÿò èíôðàñòðóêòóðó äëÿ çàïóñêà áåñïèëîòíèêà.

07:49
ÑØÀ ïåðåèìåíîâàëè Òèõîîêåàíñêîå êîìàíäîâàíèå â Èíäî-Òèõîîêåàíñêîå
07:28
Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî ôóòáîëó óñòóïèëà Àâñòðèè â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å
07:14
Ïîìïåî íàçâàë óñëîâèÿ óëó÷øåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó ÑØÀ è ÐÔ
06:59
Â Ñåòè ïîÿâèëîñü âèäåî ïîêèäàþùåé Êðåìëü êîëîííû «Êîðòåæåé»
Ñîáûòèÿ

31 ìàÿÀçàò Êàäûðîâ: «Ìû ñòàðàåìñÿ ñîçäàòü ìàêñèìóì óñëîâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîñòè Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA â Êàçàíè îòäîõíóëè è çàðÿäèëèñü ýíåðãèåé»

31 ìàÿÄåíü çàùèòû äåòåé â Êàçàíè: ñàìûå èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîäðîáíàÿ ïðîãðàììà

30 ìàÿ«Ñîáèáîð»: à-ëÿ Áîíäàð÷óê, èëè Êàê èç èíòåðåñíîãî ìàòåðèàëà ñäåëàòü ñêó÷íûé ôèëüì

30 ìàÿÑåðãåé Çèíîâüåâ: «Àê Áàðñ» íå ñëó÷àéíî ñòàë îáëàäàòåëåì Êóáêà Ãàãàðèíà, çäåñü âñå çàêîíîìåðíî»

30 ìàÿ Ñòèõèÿ â Òàòàðñòàíå: ïîñòðàäàâøèå, ñâàëåííûå äåðåâüÿ, óëåòåâøèå êðûøè, òûñÿ÷è ëþäåé áåç ýëåêòðè÷åñòâà

30 ìàÿÌåñÿö Ðàìàäàí ïðîäîëæàåòñÿ: êàê ïðîõîäèò ïîñò ó èçâåñòíûõ òàòàðñòàíöåâ?

30 ìàÿ«Äëÿ òîãî ÷òîáû âûæèòü, íàì ïðèøëîñü âûéòè çà ðàìêè ïðèþòà»: Êàê æèâóò îáèòàòåëè ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ ïîä Êàçàíüþ