Îò Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA äî «Êàçàíü Àðåíû» áóäåò êóðñèðîâàòü øàòòë

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: Èëüíàð Òóõáàòîâ, Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ
(Êàçàíü, 31 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèàíà Àâàêÿí). Îò Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA, ðàñïîëîæåííîãî ó ×àøè, äî «Êàçàíü Àðåíû» áóäåò êóðñèðîâàòü øàòòë. Îá ýòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÍÎ «Äèðåêöèÿ ñïîðòèâíûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ» Àçàò Êàäûðîâ.
Ïî ñëîâàì Êàäûðîâà, îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ ïðè âûáîðå ïëîùàäêè îðèåíòèðîâàëèñü íà îðãàíèçàöèþ òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ. Áûëî ìíîãî êîíñóëüòàöèé ñ êîëëåãàìè èç FIFA, èç ôåäåðàëüíîãî îðãêîìèòåòà, ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè.
«Êîãäà óæå ïîäõîäèëè ê âûáîðó ìåñòà, îñòàíîâèëèñü íà òåððèòîðèè ×àøè. Âî-ïåðâûõ, îíà ðàñïîëîæåíà â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà, ãäå îòêðûâàåòñÿ âåëèêîëåïíûé âèä íà ïðåêðàñíûé Êðåìëü, ãîðîä, âîäó. Â òî æå âðåìÿ îíà ðàñïîëîæåíà íà ñðåäíåì óäàëåíèè îò ñòàäèîíà. Ðàññòîÿíèå îò „Êàçàíü Àðåíû“ äî ôåñòèâàëÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,5 êì. Ýòî ðàññòîÿíèå ìîæíî ïðåîäîëåòü ïåøêîì. Ëèáî áîëåëüùèêè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ øàòòëàìè, êîòîðûå áóäóò õîäèòü îò ñòàíöèè ìåòðî „Êîçüÿ Ñëîáîäà“. Ðàññòîÿíèå îò ×àøè äî ñòàíöèè ìåòðî áóêâàëüíî ïîëêèëîìåòðà», — ðàññêàçàë Êàäûðîâ.
Â ãîðîäå óñòàíîâÿò ñïåöèàëüíûå óêàçàòåëè äëÿ èíîñòðàíöåâ, êîòîðûå íå îðèåíòèðóþòñÿ â Êàçàíè. Òàêæå ó ãîñòåé íà ðóêàõ áóäåò êàðòà ãîðîäà ñ óêàçàíèåì îñíîâíûõ îáúåêòîâ ÷åìïèîíàòà.
Ïîëíûåé òåêñò èíòåðâüþ ÷èòàéòå íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ».
ßðîñëàâà Êîñîâà îñòàíîâèëè ñåãîäíÿ óòðîì èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ îêîëî «Êîðñòîíà».
Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó êîìïàíèÿ çàìåíèò 12,5 êì òåïëîñåòåé, 10 êîòëîàãðåãàòîâ è ðåêîíñòðóèðóåò äûìîâûå òðóáû.
Ìèêðîðàéîí áûë ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åí îñâåùåíèåì åùå â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.
Ðàññòîÿíèå îò «Êàçàíü Àðåíû» äî ôåñòèâàëÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,5 êì.
Â äíè ìàò÷åé Àýðîýêñïðåññ ìåæäó êàçàíñêèì âîêçàëîì è àýðîïîðòîì áóäåò êóðñèðîâàòü åæå÷àñíî.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëà ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Âõîä íà ïëîùàäêó âîçëå «×àøè» áóäåò áåñïëàòíûì âñå äíè êðîìå 4 èþëÿ.
Â èíòåðíåò-ìàãàçèíå ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðîèçâåäåíèÿ òàòàðñêèõ êëàññèêîâ, â ÷àñòíîñòè, Ãàáäóëëû Òóêàÿ, Ìóñû Äæàëèëÿ è Àäåëÿ Êóòóÿ.
Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà îãðàíè÷àò äâèæåíèå òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê ñòàäèîíó Kazan-Arena.
Â ðåçóëüòàòå óðàãàíà â ðåñïóáëèêå ïîãèá îäèí ÷åëîâåê è åùå ñåìü ïîëó÷èëè òðàâìû.
Èíôîðìàöèÿ î áóäóùèõ ïåðåêðûòèÿõ êàçàíñêèõ äîðîã ïîìîæåò èçáåæàòü çàòîðîâ âî âðåìÿ èãð.
Íà óëèöå Ñèáãàòà Õàêèìà ãîòîâÿò èíôðàñòðóêòóðó äëÿ çàïóñêà áåñïèëîòíèêà.
31 ìàÿÀçàò Êàäûðîâ: «Ìû ñòàðàåìñÿ ñîçäàòü ìàêñèìóì óñëîâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîñòè Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ FIFA â Êàçàíè îòäîõíóëè è çàðÿäèëèñü ýíåðãèåé»