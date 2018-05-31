Главное
«Казэнерго» отремонтирует 40 котельных

Татар-информ

31 мая 2018, 09:14

Экономика и финансы

В рамках ЧМ по футболу в Казани пройдет джазовый фестиваль с хедлайнером Игорем Бутманом

Рекомендуем


Казань во время ЧМ-2018 станет одной большой творческой сценой

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Казань во время ЧМ-2018 станет одной большой творческой сценой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

Он отметил, что в рамках Фестиваля болельщикова FIFA запланировано большое количество мероприятий, в том числе с национальной тематикой.

«В день открытия запланирована концертная программа с названием „Добро пожаловать в Казань“ (Welcome to Kazan). Мы привлекаем максимальное количество творческих коллективов Татарстана, включая наши самые лучшие коллективы. Сегодня у нас достаточно артистов высокого класса, которые могут выступить на этой площадке», — рассказал Кадыров.

23 июня, в день Сабантуя, планируется достаточно крупная программа с национальным уклоном. Также у Чаши пройдет День футбола. Ожидается джазовый фестиваль с хедлайнером Игорем Бутманом — знаменитым саксофонистом.

«Гостями станут футбольные болельщики со всего мира. Это действительно очень интересное событие. Хочется надеяться, что ощущение праздника мы пронесем через весь чемпионат», — поделился собеседник агентства.

Полныей текст интервью читайте на портале «События»

Следующая новость

Азат Кадыров: в дни ЧМ-2018 в Казани не будет сложностей с языковым барьером
Новости дня
10:46
СМИ назвали дату ввода пошлин США на сталь и алюминий из Европы
10:41
После чествования «Ак Барса» в Казани, хоккеист Косов попался инспекторам ДПС

Ярослава Косова остановили сегодня утром инспекторы ГИБДД около «Корстона».

10:30
«Казэнерго» отремонтирует 40 котельных

В рамках подготовки к отопительному сезону компания заменит 12,5 км теплосетей, 10 котлоагрегатов и реконструирует дымовые трубы.

10:10
Азат Кадыров: в дни ЧМ-2018 в Казани не будет сложностей с языковым барьером
10:07
На дороге от Тэцовской до «Салават Купере» появится уличное освещение

Микрорайон был полностью обеспечен освещением еще в ноябре прошлого года.

10:00
От Фестиваля болельщиков FIFA до «Казань Арены» будет курсировать шаттл

Расстояние от «Казань Арены» до фестиваля составляет около 3,5 км.

09:50
В ИА «Татар-информ» расскажут о защите предпринимателей от коррупционных действий
09:46
Азат Кадыров: Значительных изменений в работе вокзалов и аэропорта во время ЧМ-2018 не будет

В дни матчей Аэроэкспресс между казанским вокзалом и аэропортом будет курсировать ежечасно.

09:40
В ИА «Татар-информ» расскажут о фестивале «Том Сойер Фест-2018»
09:32
Асад об ударе по Сирии: Вашингтон ежедневно попирает нормы международного права
09:22
Азат Кадыров: Шум во время ЧМ-2018 будет в пределах нормы

Все мероприятия в рамках чемпионата мира по футбола реализуются в рамках федерального и республиканского законодательства.

09:17
В Казани разыскивают водителя, сбившего во дворе 10-летнего мальчика
09:14
В рамках ЧМ по футболу в Казани пройдет джазовый фестиваль с хедлайнером Игорем Бутманом
09:06
Азат Кадыров: На Фестивале болельщиков можно будет увидеть все 64 матча ЧМ-2018

Вход на площадку возле «Чаши» будет бесплатным все дни кроме 4 июля.

09:02
Лавров назвал способ решения ядерной проблемы КНДР
09:00
Впервые книги Татарского книжного издательства представлены в интернет-магазине «Библио-Глобус»

В интернет-магазине можно приобрести произведения татарских классиков, в частности, Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и Аделя Кутуя.

08:50
Трамп встретился с Ким Кардашьян для обсуждения тюремной реформы
08:41
«Последняя миля» ЧМ-2018: как проехать по Казани в дни мундиаля

В столице Татарстана ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena.

08:27
МЧС РТ: Последствия разгула стихии в Татарстане

В результате урагана в республике погиб один человек и еще семь получили травмы.

08:15
Азат Кадыров: Перекрытие дорог на ЧМ-2018 не доставит казанцам больших проблем

Информация о будущих перекрытиях казанских дорог поможет избежать заторов во время игр.

08:04
Азат Кадыров: Беспилотный автобус будет курсировать вдоль ул. С. Хакима с 13 июня

На улице Сибгата Хакима готовят инфраструктуру для запуска беспилотника.

07:49
США переименовали Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское
07:28
Сборная России по футболу уступила Австрии в товарищеском матче
07:14
Помпео назвал условия улучшения отношений между США и РФ
06:59
В Сети появилось видео покидающей Кремль колонны «Кортежей»
События

31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»

31 маяДень защиты детей в Казани: самые интересные мероприятия, подробная программа

30 мая«Собибор»: а-ля Бондарчук, или Как из интересного материала сделать скучный фильм

30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»

30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества

30 маяМесяц Рамадан продолжается: как проходит пост у известных татарстанцев?

30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью