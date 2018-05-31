В рамках ЧМ по футболу в Казани пройдет джазовый фестиваль с хедлайнером Игорем Бутманом

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Казань во время ЧМ-2018 станет одной большой творческой сценой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.
Он отметил, что в рамках Фестиваля болельщикова FIFA запланировано большое количество мероприятий, в том числе с национальной тематикой.
«В день открытия запланирована концертная программа с названием „Добро пожаловать в Казань“ (Welcome to Kazan). Мы привлекаем максимальное количество творческих коллективов Татарстана, включая наши самые лучшие коллективы. Сегодня у нас достаточно артистов высокого класса, которые могут выступить на этой площадке», — рассказал Кадыров.
23 июня, в день Сабантуя, планируется достаточно крупная программа с национальным уклоном. Также у Чаши пройдет День футбола. Ожидается джазовый фестиваль с хедлайнером Игорем Бутманом — знаменитым саксофонистом.
«Гостями станут футбольные болельщики со всего мира. Это действительно очень интересное событие. Хочется надеяться, что ощущение праздника мы пронесем через весь чемпионат», — поделился собеседник агентства.
Полныей текст интервью читайте на портале «События».
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31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»