Азат Кадыров: На Фестивале болельщиков можно будет увидеть все 64 матча ЧМ-2018

Вход на площадку возле «Чаши» будет бесплатным все дни кроме 4 июля.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). На Фестивале болельщиков, который пройдет на площадке у центра семьи «Казан» («Чаша»- прим. Т-и), можно будет увидеть все 64 матча ЧМ-2018. А в один из выходных дней там пройдет концерт российских звезд, где хедлайнером выступит Земфира. Об этом в интервью журналистам ИА «Татар-информ» рассказал глава Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

«Фестиваль будет работать с 14 июня по 15 июля, на этой площадке можно будет посмотреть все 64 матча — начиная от матча открытия Россия — Саудовская Аравия, и заканчивая финальной игрой. У нас есть 7 неигровых дней в рамках общего календаря ЧМ, в эти периоды предполагается выходной за исключением 4-го июля. В этот день планируется провести концерт с участием нескольких известных российских групп, хедлайнером будет Земфира», — заявил Азат Кадыров.

Он добавил, что концерт проведут в рамках регламента FIFA. Это будет единственный день, когда посещение площадки станет платным. Однако в остальные дни она будет абсолютно свободна — без денег, билетов и аккредитаций.

«Там можно будет посмотреть футбол, посетить магазин лицензионной продукции, испробовать народные промыслы, отведать блюда татарской национальной кухни и халяльную продукцию. На площадке будет много активностей в виде различных игровых площадок для детей и взрослых. Мы стараемся создать максимум условий, чтобы люди, пришедшие с семьями, получили удовольствие от просмотра футбола, посещения площадки, от познания чего-то нового», — заключил руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов.

Полныей текст интервью читайте на портале «События».