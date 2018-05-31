Азат Кадыров: Значительных изменений в работе вокзалов и аэропорта во время ЧМ-2018 не будет

В дни матчей Аэроэкспресс между казанским вокзалом и аэропортом будет курсировать ежечасно.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Крупных изменений в работе вокзалов и аэропорта во время ЧМ-2018 не будет, объекты будут функционировать в обычном круглосуточном режиме. Об этом в интервью журналистам ИА «Татар-информ» рассказал глава Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

Он добавил, что сейчас организаторы работают над оформлением транспортных гаваней Казани.

«Чтобы с момента прибытия наших гостей на вокзал и аэропорт они чувствовали, что это город, в котором проходят матчи Чемпионата мира. Это оформление появится уже в ближайшие дни», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что большое количество болельщиков в столицу РТ также прибудет бесплатными поездами-шаттлами. Такие поезда уже пользовались популярностью во время Кубка конфедераций, и наверняка сейчас спрос на них тоже будет высокий, уверен спикер. При этом в самые напряженные дни, когда проводятся матчи, участится работа казанского Аэроэкспресса.

«В дни матчей и в день после игры, он будет ежечасно курсировать между вокзалом и аэропортом. Обладатели билетов также смогут бесплатно ездить на нем в матчевые дни», — заключил руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов.

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