Азат Кадыров: Перекрытие дорог на ЧМ-2018 не доставит казанцам больших проблем

Информация о будущих перекрытиях казанских дорог поможет избежать заторов во время игр.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Вынужденное перекрытие ряда улиц Казани, которое пройдет при подготовке и во время ЧМ-2018 не принесет значительных неудобств для жителей города. Это станет возможным благодаря своевременному информированию населения о будущих перекрытиях, считает глава Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров. Об этом он рассказал в интервью журналистам ИА «Татар-информ».

Он отметил, что угроза дорожных заторов и пробок есть всегда, даже без перекрытий. Но благодаря тому, что информация о будущих перекрытиях дорог доводится заранее, многие казанцы и гости города будут знать об этих ограничениях загодя.

«У них будет возможность планировать свое расписание, поездки и дела. Кроме того, мы сейчас работаем над дополнительным информированием через уведомления на портале госуслуг и другие средства», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что во время игр городской транспорт будет усилен специальными шаттлами для доставки болельщиков к стадиону. При этом единственное ограничение для общественного транспорта — участок между улицами Адоратского и Арбузова придется преодолевать пешим порядком после того, как будут введены ограничения.

«Потому что какие-либо транспортные средства на участке от Ямашева до Арбузова в это время не допускаются. Это, наверное, единственная сложность, которая будет возникать. В остальном, все могут пользоваться общественным транспортом. К тому же, в день матча для обладателей паспорта болельщика и билетов на игры этот транспорт будет бесплатным», — заключил глава Дирекции спортивных и социальных проектов.

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