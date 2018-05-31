Азат Кадыров: Перекрытие дорог на ЧМ-2018 не доставит казанцам больших проблем

Рекомендуем
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Вынужденное перекрытие ряда улиц Казани, которое пройдет при подготовке и во время ЧМ-2018 не принесет значительных неудобств для жителей города. Это станет возможным благодаря своевременному информированию населения о будущих перекрытиях, считает глава Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров. Об этом он рассказал в интервью журналистам ИА «Татар-информ».
Он отметил, что угроза дорожных заторов и пробок есть всегда, даже без перекрытий. Но благодаря тому, что информация о будущих перекрытиях дорог доводится заранее, многие казанцы и гости города будут знать об этих ограничениях загодя.
«У них будет возможность планировать свое расписание, поездки и дела. Кроме того, мы сейчас работаем над дополнительным информированием через уведомления на портале госуслуг и другие средства», — подчеркнул Кадыров.
Он добавил, что во время игр городской транспорт будет усилен специальными шаттлами для доставки болельщиков к стадиону. При этом единственное ограничение для общественного транспорта — участок между улицами Адоратского и Арбузова придется преодолевать пешим порядком после того, как будут введены ограничения.
«Потому что какие-либо транспортные средства на участке от Ямашева до Арбузова в это время не допускаются. Это, наверное, единственная сложность, которая будет возникать. В остальном, все могут пользоваться общественным транспортом. К тому же, в день матча для обладателей паспорта болельщика и билетов на игры этот транспорт будет бесплатным», — заключил глава Дирекции спортивных и социальных проектов.
Полныей текст интервью читайте на портале «События».
Вход на площадку возле «Чаши» будет бесплатным все дни кроме 4 июля.
В интернет-магазине можно приобрести произведения татарских классиков, в частности, Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и Аделя Кутуя.
В столице Татарстана ограничат движение транспорта на территориях, прилегающих к стадиону Kazan-Arena.
В результате урагана в республике погиб один человек и еще семь получили травмы.
Информация о будущих перекрытиях казанских дорог поможет избежать заторов во время игр.
На улице Сибгата Хакима готовят инфраструктуру для запуска беспилотника.
Жюри фестиваля возглавит народный артист России Игорь Скляр.
Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей.
31 маяАзат Кадыров: «Мы стараемся создать максимум условий для того, чтобы гости Фестиваля болельщиков FIFA в Казани отдохнули и зарядились энергией»