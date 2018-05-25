Азат Кадыров: Беспилотный автобус будет курсировать вдоль ул. С. Хакима с 13 июня

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Фото: Салават Камалетдинов, Михаил Захаров
(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Беспилотный автобус начнет курсировать вдоль ул. Сибгата Хакима уже с 13 июня вплоть до окончания ЧМ-2018. Об этом в интервью журналистам ИА «Татар-информ» рассказал глава Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.
Он отметил, что этот беспилотный автобус — уникальная разработка КАМАЗа, которая наверняка будет пользоваться повышенным спросом у туристов и жителей Казани.
«Он будет курсировать вдоль улицы Сибгата Хакима. Предварительно с 13 июня и до завершения чемпионата шаттл будет работать в экспериментальном режиме. Организованным образом будет осуществляться погрузка людей, их проезд. Посмотрим, как это работает», — отметил Кадыров и добавил, что сейчас идет подготовка необходимой инфраструктуры и дорожного полотна для беспилотника.
Кадыров заметил, что лично еще ни разу не пробовал ездить на таком беспилотным автобусе, и во время игр постарается использовать эту возможность.
«Хотя беспилотные средства уже встречаются в аэропортах, но это наша, татарстанская разработка. Увидим, как это выглядит вживую. Я уверен, что многие жители города, республики и наши гости воспользуются этой интересной новинкой», — заключил спикер.
Полныей текст интервью читайте на портале «События».
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