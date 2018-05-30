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Эльза Кузнецова

31 мая 2018, 04:15

Культура

Мензелинский театр представит драму «Иблис» на фестивале в Новороссийске

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Фото: Михаил Захаров


Жюри фестиваля возглавит народный артист России Игорь Скляр.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Мензелинский татарский государственный театр драмы имени С. Амутбаева представит драму «Иблис» («Дьявол») на театральном фестивале в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.

XVI Фестиваль театров малых городов России пройдет с 4 по 11 июня в Новороссийске. Мероприятие соберет 16 театров из Краснодарского края, Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской и других областей, а также из Татарстана и Удмуртии.

Жюри фестиваля возглавит народный артист России Игорь Скляр.

Артисты Мензелинского театра покажут постановку 9 июня. Коллектив выступит на сцене Морского культурного центра Новороссийска.

Пьеса «Иблис» («Дьявол») азербайджанского драматурга Гусейна Джавида, написанная более ста лет назад, актуальна и поныне. Все зло мира идет от Иблиса, он сидит внутри нас, мы выпускаем его через свою зависть и злобу. Постановщиком выступил известный молодой якутский режиссер Сергей Потапов.

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