Мензелинский театр представит драму «Иблис» на фестивале в Новороссийске

Фото: Михаил Захаров
(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Мензелинский татарский государственный театр драмы имени С. Амутбаева представит драму «Иблис» («Дьявол») на театральном фестивале в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.
XVI Фестиваль театров малых городов России пройдет с 4 по 11 июня в Новороссийске. Мероприятие соберет 16 театров из Краснодарского края, Свердловской, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской и других областей, а также из Татарстана и Удмуртии.
Жюри фестиваля возглавит народный артист России Игорь Скляр.
Артисты Мензелинского театра покажут постановку 9 июня. Коллектив выступит на сцене Морского культурного центра Новороссийска.
Пьеса «Иблис» («Дьявол») азербайджанского драматурга Гусейна Джавида, написанная более ста лет назад, актуальна и поныне. Все зло мира идет от Иблиса, он сидит внутри нас, мы выпускаем его через свою зависть и злобу. Постановщиком выступил известный молодой якутский режиссер Сергей Потапов.
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Жюри фестиваля возглавит народный артист России Игорь Скляр.
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