В Казани откроется экспозиция лучших работ конкурса «Вглядываясь в мир»

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Художественной галерее Ильдара Зарипова состоится открытие выставки работ республиканского конкурса детского и юношеского художественного творчества «Вглядываясь в мир», сообщает Минкультуры РТ.
В творческом состязании приняло участие более 400 учащихся из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Лениногорска, Чистополя, Бавлов и других городов и районов республики. В этот же день состоится награждение лауреатов и концерт учащихся детских музыкальных школ Казани.
Работы конкурсантов прошли предварительный отбор в Казанском художественном училище им. Н. И. Фешина. По итогам кастинга лучшие работы и составили основу экспозиции.
В состав членов жюри вошли директор КХУ им. Н. И. Фешина Ольга Гильмутдинова, народный художник РТ, заслуженный деятель искусств РТ Михаил Кузнецов-Казанский и другие. Возглавил состав жюри Айрат Хамидуллин – заслуженный деятель искусств РТ, член Союза художников РТ.
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