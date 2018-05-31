В ИА «Татар-информ» расскажут о защите предпринимателей от коррупционных действий

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 31 мая, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная презентации Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» о защите предпринимателей от коррупционных действий со стороны органов власти.
В мероприятии примут участие декан юридического факультета Казанского Федерального Университета Лилия Бакулина и исполнительный сопредседатель Президиума ЦОП «БПК» Гульнара Сергеева.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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