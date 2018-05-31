Казанский Кремль превратится в страну детства

1 июня на территории Казанского Кремля пройдут концерты, театрализованные представления, мастер-классы, рисунки на асфальте, конкурсы, игры.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 1 июня на территории Казанского Кремля состоится фестиваль «Мы любим Кремль!», приуроченный к Международному дню защиты детей, сообщается на портале мэрии столицы РТ.

На входе в Кремль гостей будут встречать персонажи известных сказок и мультфильмов. В этот день пройдут концерты, театрализованные представления, мастер-классы, рисунки на асфальте, конкурсы, игры. Здесь же организаторы проведут флешмоб «FIFA 2018», посвященный предстоящему мундиалю.

У мечети Кул Шариф на концерте «Мир начинается с детства!» выступят детские творческие коллективы учреждений дополнительного образования и Дома дружбы народов РТ. А всех, кому в этот день исполнится 1 год, ждут подарки.



В Выставочном зале «Манеж» презентуют детский канал «Шаян ТВ», а также все желающие смогут послушать концерт «Чудо Миядзаки и великая классика» c визуализацией на экране от Фонда развития исполнительского искусства РТ Sforzando.



В Пушечном дворе будет работать детский литературный дворик, в программе которого пройдут викторины, мастер-классы, буккроссинг. Гости праздника также смогут посетить библиотеку на колесах «Библиобус» и познакомиться с фотовыставкой «Читающая Казань». Экспозиция будет посвящена спорту.

Все желающие смогут порисовать на асфальте, бумаге, холсте и гигантском свитке «Мяч в игре», который растянется вдоль Юнкерского училища Казанского Кремля.

Также в этот день можно будет послушать рок в детском профессиональном исполнении от «Школы рока», посетить «Эко-ферму», поучаствовать в экспериментах «Научный матч» от лаборатории «Естественно, наука!».



Праздник начнется в 11.00 и завершится в 17.00. Вход бесплатный.