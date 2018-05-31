В ИА «Татар-информ» расскажут о фестивале «Том Сойер Фест-2018»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 31 мая, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Том Сойер Фест-2018».

В мероприятии примут участие помощник Президента РТ Олеся Балтусова, заместитель председателя ТРО ВООПиК Фарида Забирова, куратор проекта «Том Сойер Фест Казань» Дмитрий Полосин, координатор проекта «Том Сойер Фест Казань» Радиф Кашапов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

