На конкурс «Дети Прикамнефти» школьники Елабуги отправили 220 работ

Конкурс проводился в рамках празднования 60-летия НГДУ «Прикамнефти».

(Елабуга, 31 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках юбилейных мероприятий НГДУ «Прикамнефть» провел творческий конкурс среди школьников города и района. В этом году нефтяники города отмечают 60-летие образования управления.

На конкурс «Дети Прикамнефти» поступило 220 работ. Это тематические рисунки, макеты, стихи и видеоролики. Например, представлено 16 макетов нефтяного оборудования и людей этой профессии. Как отмечают организаторы, некоторые работы им так понравились, что они решили их использовать их как основу для производства сувенирной продукции к юбилею. Например, один из рисунков, где изображен нефтяник и елабужские дети, можно будет увидеть на юбилейной открытке НГДУ «Прикамнефть».

Победителей выбирали по нескольким номинациям, к примеру, в категории «Видеоролик» победу одержали ученики гимназии № 4. В рамках конкурса организаторы также провели анкетирование, где были вопросы о профессии нефтяника.

