На конкурс «Дети Прикамнефти» школьники Елабуги отправили 220 работ

(Елабуга, 31 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках юбилейных мероприятий НГДУ «Прикамнефть» провел творческий конкурс среди школьников города и района. В этом году нефтяники города отмечают 60-летие образования управления.
На конкурс «Дети Прикамнефти» поступило 220 работ. Это тематические рисунки, макеты, стихи и видеоролики. Например, представлено 16 макетов нефтяного оборудования и людей этой профессии. Как отмечают организаторы, некоторые работы им так понравились, что они решили их использовать их как основу для производства сувенирной продукции к юбилею. Например, один из рисунков, где изображен нефтяник и елабужские дети, можно будет увидеть на юбилейной открытке НГДУ «Прикамнефть».
Победителей выбирали по нескольким номинациям, к примеру, в категории «Видеоролик» победу одержали ученики гимназии № 4. В рамках конкурса организаторы также провели анкетирование, где были вопросы о профессии нефтяника.
Следующая новость
Постановка будет сопровождаться тифлокомментированием для слабовидящих и незрячих людей.
Рафик Якубов прокомментировал трансферные планы казанского клуба в это межсезонье.
На женщину упала кровля здания.
Также обладателям Кубка Гагарина вручили чемпионские перстни.
В детском садике № 3 Автограда повалило кустарники, с корнем вырвало березу.
На совещании в Доме Правительства РТ были рассмотрены итоги работы малых нефтяных компаний Татарстана в I квартале 2018 года.
Женщину убило кровлей, слетевшей с магазина.
30 маяСергей Зиновьев: «Ак Барс» не случайно стал обладателем Кубка Гагарина, здесь все закономерно»
30 мая Стихия в Татарстане: пострадавшие, сваленные деревья, улетевшие крыши, тысячи людей без электричества