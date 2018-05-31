Проекты Республиканской библиотеки для слепых победили на всероссийском конкурсе

Награждение состоялось во Владимире, на всероссийском библиотечном конгрессе.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих вошла в число победителей X Всероссийского конкурса «Беречь природы дар бесценный», сообщается на сайте Минкультуры РТ.



Два проекта сотрудников библиотеки под названием «Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых» и «Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим» получили диплом I степени в категории «Лучший тифлокраеведческий проект по защите окружающей среды».



Конкурс в этом году был посвящен Году особо охраняемых природных территорий и Году экологии в России. Перед жюри предстало более сорока участников, они представили 83 проекта.



Награждение состоялось во Владимире, на всероссийском библиотечном конгрессе.



Книга «Мой дом Россия. Книжный навигатор для слепых» представлена незрячим в шрифте Брайля, аудиоверсии и в виде двух рельефно-графических альбомов с адаптированными для инвалидов по зрению иллюстрациями. Проект «Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим» был признан лучшим проектом 2017 года в сфере экологического просвещения.