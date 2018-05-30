Генменеджер «Ак Барса»: Очень хочется, чтобы Свитов остался в команде

Рафик Якубов прокомментировал трансферные планы казанского клуба в это межсезонье.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о планах по комплектованию команды в нынешнее межсезонье.

«Ак Барс» уже покинули два защитника — Атте Охтамаа перебрался в финский «Кярпят», а Василий Токранов пополнил состав СКА. «Это хоккейная жизнь, есть небольшая ротация состава — кто-то уходит, кто-то приходит. Охтамаа решил остаться дома, Токранов решил сменить обстановку. Будут приобретения, замены. Вместо Охтамаа нужен легионер, мы пока просто не торопимся. Команда почти собрана, остались маленькие штрихи. Первого июля заканчиваются контракты в НХЛ, там посмотрим», — подчеркнул Якубов.

Также генменеджер «Ак Барса» прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры Дмитрия Обухова. «Я не могу отвечать, это его личное дело. Мы не продлеваем с ним контракт, но, возможно, он будет дальше играть — парень способный, поэтому может найти себе команду», — подчеркнул функционер.

Якубов выразил надежду на то, что «Ак Барсу» удастся сохранить Александра Свитова. «По поводу Свитова — не хочется забегать вперед, но, думаю, он будет в команде. Очень хочется, чтобы он остался у нас», — добавил генеральный менеджер клуба.