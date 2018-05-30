Объявлен шорт-лист премии «Большая книга»

В число претендентов на победу попали Евгений Гришковец, Александр Архангельский и Алексей Винокуров.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Объявлены восемь финалистов премии «Большая книга». В число претендентов на победу попали Евгений Гришковец, Александр Архангельский и Алексей Винокуров, передает ТАСС.

Остальными пятью финалистами стали Олег Ермаков, Дмитрий Быков, Андрей Филимонов. Мужскую компанию литераторов разбавили две представительницы прекрасного пола – Ольга Славникова и Мария Степанова. Стоит отметить, что роман Виктора Пелевина, заявленный в лонг-листе, не попал в короткий список.

Произведения этих авторов были выбраны из 41 книги и рукописи. Отобранные романы изучат члены Литературной академии – жюри премии, которые до конца года определят трех лауреатов.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году. Победителю вручается 3 млн рублей, за второе и третье место – 1,5 и 1 млн рублей соответственно.



Лауреатами прошлых лет становились писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.