Кинокритики назвали худшие фильмы о войне

На первое место критик поставил две ленты – «Темные времена» и «Дюнкерк» — «за переизбыток художественного вымысла».

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Историк и писатель Энтони Бивор из Великобритании назвал худшие военные фильмы с точки зрения исторической достоверности, пишет «Лента.Ру».



На первое место критик поставил две ленты – «Темные времена» и «Дюнкерк» — «за переизбыток художественного вымысла».



«Темные времена» были раскритикованы за то, что герои фильма проводят время в бункерах в то время, когда немцы еще не бомбили Лондон. А некоторые сюжеты полностью выдуманы – как, например, сцена с Уинстоном Черчиллем (Гэри Олдманом) в подземке.



В «Дюнкерке» воздушные битвы ведутся в море на низкой высоте, однако сражения проходили на большой. А то, что частные лодки спасали больше людей, чем британский флот, – абсолютный вымысел. К тому же, по мнению Бивора, режиссер Кристофер Нолан не смог показать весь масштаб Дюнкерской операции.



Критике также подверглись фильмы «Патриот», главную роль в котором сыграл Мэл Гибсон, «Спасти рядового Райана» (Том Хэнкс) и «Враг у ворот» с Джудом Лоу.



Лучшей военной лентой всех времен стал французский фильм «317-й взвод» о войне во Вьетнаме. На втором месте — «Битва за Алжир» о войне за независимость этой страны в середине прошлого века.

Ранее был составлен рейтинг самых худших фильмов от культовых режиссеров.