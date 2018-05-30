«Турецкий поток» может пройти через Болгарию

В Болгарии создаются определенные транспортные мощности, отметил Владимир Путин.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Москва и Анкара прорабатывают вариант продления «Турецкого потока» через Болгарию. Об этом на пресс-конференции с болгарским Премьер-министром Бойко Борисовым заявил Президент России Владимир Путин, сообщает RT.

«Мы всегда обсуждали с нашими турецкими партнерами возможность выхода „Турецкого потока“ в Европу, в том числе через Болгарию. Вчера Президент Турции в нашем телефонном разговоре еще раз это подтвердил», — сказал российский лидер.

В Болгарии создаются определенные транспортные мощности, отметил Путин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Газпром» договорился о продлении «Турецкого потока» до Евросоюза.