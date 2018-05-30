Из изъятых у полковника Захарченко денег пропало 3 млн евро

Следствие проверит обстоятельства транспортировки денег и причастные к ней организации и ведомства.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Из денег, которые были изъяты у экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, пропало 3 млн евро. Следствие начало проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Следователи проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко», — сказал источник.

Кроме того, следствие проверит обстоятельства транспортировки денег.

Имущество, изъятое у Захарченко и его родственников, оценивается в 9 млрд рублей. В его числе недвижимость в элитных районах Москвы и дорогие автомобили.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Захарченко отказался сотрудничать со следствием.