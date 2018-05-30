Путин подтвердил готовность России сохранить транзит газа через Украину

Транзит газа может быть сохранен в определенном объеме.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Россия готова сохранить в определенном объеме транзит газа через территорию Украины. Об этом на пресс-конференции с Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

Вопрос строительства трубопровода «Северный поток — 2» в настоящее время активно обсуждается, отметил Путин.

«Сколько будет по нему поставляться — вопрос; сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, — тоже вопрос. Сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — сказал российский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин обозначил условия транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».